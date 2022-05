La météo thaïlandaise à Bangkok

Il fait chaud quasiment toute l’année à Bangkok. Les températures varient entre 30 et 38 degrés en moyenne au cours de l’année. Les mois de mars, avril, mai, et juin sont les plus chauds, tandis que ceux de mai, octobre, et septembre sont les plus pluvieux. À Bangkok, les températures varient d’un mois à un autre.Dans les mois de janvier et février, les températures minimales moyennes sont respectivement de 23 et 24 degrés. Concernant la température maximale moyenne, elle s'établit autour de 33 degrés. Dans les mois de mars et d’avril, les données météo révèlent respectivement 26 et 27 degrés au moins. Pour ce qui est des températures moyennes maximales, elles sont respectivement de 24 et 36 degrés.Les mois de mai et juin présentent quant à eux, le chiffre moyen de 26 degrés sur le thermomètre. Ceci reste une valeur minimale. Quant aux températures maximales moyennes, elles s'élèvent à 34 et 35 degrés.Quand viennent les mois de juillet et août, le mercure indique une température minimale moyenne égale également à 26 degrés. La température de 33 degrés est considérée comme le pic au cours de ces mois estivaux.Dans les mois de septembre et octobre, les relevés météorologiques ont permis de situer les variations météo entre 25 degrés minimum et 33 degrés maximum. Pour finir, dans les mois de novembre et décembre, les températures moyennes minimales sont fixées à 24 et 22 degrés. Leurs valeurs maximales moyennes sont de 33 et 32 degrés.