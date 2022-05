Découvrez la ville de Bangkok avec TourMaG

Si vous êtes en voyage dans l’une des plus grandes villes du monde, vous n’avez pas forcément besoin du plan du site pour une promenade inoubliable. Voici 5 endroits que vous devez absolument visiter.Le premier temple qui attire l’attention dans cette métropole est le wat phra. C’est un centre qui met en exergue l’art dans toute sa spécificité et sa beauté. On y trouve un bouddha d' émeraude siégeant en haut d’un autel conçu rien que pour lui. L’endroit regorge également d'une centaine de bâtiments, des statues, des fresques, etc. C’est un lieu de foi pour le peuple thaïlandais.Si vous arrivez dans la capitale de la Thaïlande, ne quittez pas sans visiter le Wat pho. C’est l’un des plus anciens temples bouddhistes de Bangkok. On y trouve une statue gigantesque de Bouddha couchée sur son lit de mort. Pour les amoureux de massage, c’est aussi le lieu idéal. En effet, c'est le centre de massage thaï traditionnel.Situé dans le quartier Silom, le parc Lumpini a une superficie de 60 hectares environ. C’est le plus grand parc de Bangkok. Cet endroit est doté d’une école, d’un centre de sans-abri, d’une bibliothèque et d’un centre sportif. Vous pouvez croiser dans la matinée des personnes qui s’exercent au Taiji et dans la soirée des fans d’aérobie.C’est l’un des plus beaux centres commerciaux de la ville. Il se démarque des autres par son architecture semblable à celle d'un aéroport. Aussi, ces différents étages représentent les grandes villes du monde comme Rome, Paris, Tokyo, Londres, Istanbul, San Francisco et Hollywood. Il est richement décoré et contient plus de 600 boutiques de mode.Prendre de la hauteur dans une ville avec de nombreux immeubles est sûrement la chose la plus simple. Cependant, il existe une tour difficile d’accès avec une magnifique vue. Si vous ne voulez pas aller à l’endroit où tout le monde va et bien choisissez la ghost tower.