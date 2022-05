Paris Bangkok : quelles sont les options

Les seuls aéroports qui opèrent des vols directs Paris Bangkok sont les aéroports Charles de Gaulle CDG et l’aéroport d’Orly. C’est donc depuis ces aéroports que vous pouvez atteindre Bangkok le plus rapidement possible en quittant la capitale française. La capitale thaïlandaise quant à elle possède aussi deux aéroports qui sont ceux de Bangkok-Suvarnabhumi (BKK) et de Bangkok-Don Muang (DMK).L’aéroport de Bangkok-Suvarnabhumi (BKK) est pourvu de 7 niveaux et les vols en provenance de la ville parisienne desservent le deuxième étage. Il est d’ailleurs l’aéroport le plus connu par les Occidentaux qui voyagent vers la capitale thaïlandaise. Quant à l’aéroport de Bangkok-Don Muang (DMK), il est aujourd’hui le plus vieil aéroport international de l’Asie. C’est le second aéroport à Bangkok qui accueille le plus souvent les vols domestiques. Il existe cependant 5 heures de décalage horaire entre les deux villes. Ce qui préoccupe la plupart des voyageurs, c’est de choisir l’aéroport le plus proche qui d’ailleurs est celui de Bangkok-Suvarnabhumi (BKK).