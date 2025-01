France : DTH Travel veut faire sa place au soleil

« La durabilité signifie être conscient de notre capacité à apporter des changements positifs dans les pays avec lesquels nous travaillons

Nous ne pouvons pas proposer un tourisme responsable dans le futur, sans inclure les gens sur place et inviter nos clients à participer à la solution. »

DTH Travel est l'un des pionniers dans la mise en œuvre d'une politique RSE basée sur trois piliers : nos gens, notre monde, et nos actions., affirme Stephan Roemer.Ainsi,. La DMC répond au, emploie du personnel local et s’est engagé à respecter les normes de bien-être animal. Exit les circuits impliquants des promenades à dos d'éléphant.De plus, DTH Travel collabore avec des communautés qui préservent les traditions locales et les ressources naturelles et a également engagé des actions de reconstruction après des catastrophes naturelles.