Asie : une reprise au beau fixe pour DTH Travel

Le 7 novembre dernier, lors du salon World Travel Market 2023, Diethelm Travel a annoncé sa métamorphose en DTH Travel.



" L'agence conserve son héritage, ses expertises et ses valeurs tout en adoptant une nouvelle philosophie tournée vers l’avenir ", indiquait-elle alors. Le but de ce changement est de miser sur la nouveauté et l’innovation.



" Aujourd'hui, nous vivons un moment clé : notre nouvelle image de marque est le symbole d’un changement majeur, insufflant une nouvelle perspective à notre identité et à notre raison d'être. Cela nous permet de rester pertinents en ces temps de constante mutation " commente Stephan Roemer.



La nouvelle identité va s’articuler autour de quatre piliers :



- l'expertise de ses équipes locales réparties sur 13 destinations, qui s’engagent à fournir un service à leurs partenaires commerciaux et à leurs clients.



- des expériences sur-mesure



- le développement de produits qui visent à renforcer l’autonomie des communautés locales, DTH Travel souhaitant garantir une expérience de voyage enrichissante et authentique



- l'innovation pour les réservations, avec l'adoption de TourPlan, logiciel conçu pour les agences réceptives, qui lui a permis d’entièrement numériser son processus de distribution, et de faciliter la production de packages pour les clients mais aussi de générer très rapidement des devis pour les voyageurs.