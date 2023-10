Le Monténégro veut accélérer sur le marché français

"Notre pays, poursuit Ana Markovic, combine ainsi trois ambiances très différentes : des paysages de style très méditerranéen, en particulier autour du lac Skadar où poussent d'immenses vignobles, des paysages alpins qui culminent à 2522 mètres à deux heures de route à peine de la mer et bien sûr, l'arrière-pays peuplé de petits villages figés dans le temps".



Cependant, le Monténégro compte "de nombreux hôtels très haut de gamme, insiste Anna Markovic, car, ces dernières années, de célèbres groupes hôteliers de luxe y ont investi".



La côte adriatique abrite ainsi des cinq étoiles comme One & Only Portonovi, Nikki Beach Montenegro, Regent Porto Montenegro, The Chedi Lustica Bay.



Aux groupes comme Hilton, Ramada, Voco-InterContinental Hotel Group, Cue-Story Hospitality, Best Western, Karisma sont venus s’en ajouter d'autres, cette année, dans la baie de Kotor : l'hôtel Mamula Island sur un îlot historique accessible seulement en bateau ; et aussi l'Hyatt Regency Kotor Bay, l'hôtel Blue Kotor Bay rebrandé et agrandi au coeur même du site l'UNESCO ; enfin, est annoncé pour cet automne, le Movenpick du groupe Accor Hotel Group dans l'ancienne ville de Risan.



Pour mieux faire connaître le Monténégro, une campagne (affiche et digitale) a été organisée cette année. Une nouvelle campagne de promotion est prévue l'année prochaine, axée sur l'aventure, la nature et donc aussi le luxe. Son budget ? Un million d'€ pour l'ensemble des marchés britanniques, allemands et français.



Sachant que 75 861 Français avaient visité le Monténégro l'an dernier et que 51 000 Français s'y sont rendu entre janvier et fin juillet 2023, soit 33 % de plus que l'année précédente et 15 % de plus qu'en 2019, Ana Markovic veut accélérer sur un marché français très prometteur. Cerise sur le gâteau, pour entrer au Monténégro, le passeport ou la carte d'identité suffit : aucun visa n'est exigé des Français.