MTO Travel, Réceptif Monténégro

MTO Travel a été créé pour servir le marché touristique francophone.

Née de trois passionnés du tourisme. Un professionnel monténégrin ayant dirigé l’une des plus grandes agences de voyages de l’Ex Yougoslavie, et qui aujourd’hui dirige plusieurs agences réceptives reconnues. Et deux professionnels français connaissant parfaitement les besoins et les exigences de la clientèle B2B.

Rédigé par DMCmag le Mercredi 24 Juin 2020

