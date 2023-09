Monténégro : Kotor veut être une ville portuaire historique... et durable

L'accord entre la CLIA, le port de Kotor et la municipalité de Kotor va contribuer d'une part à élever le niveau de service offert par la ville de Kotor et le port, et d'autre part, ce qui est encore plus important, à améliorer la préservation et la gestion du site du patrimoine de l'UNESCO, de la ville de Kotor elle-même mais aussi de ses environs

En agissant ensemble, nous allons maintenir l'équilibre, préserver le patrimoine culturel mondial, mais aussi permettre à la multitude de visiteurs de découvrir la richesse naturelle, culturelle et historique de Kotor et de la baie de Boka Kotorska

L'évaluation portera sur toutes les formes de tourisme et aura pour but de, a déclaré Vladimir Jokić, le maire de Kotor.."L'accord a été annoncé le 6 septembre dernier, lors du Dialogue Port et Destination de la CLIA à Hambourg. L'étude débutera dans les prochaines semaines et devrait être, à temps pour la saison estivale.Pair ailleurs, rappelons que la CLIA et ses membres ont engagé d'autres actions du même type, tel un protocole d'accord avec les municipalités concernées danspour gérer les problèmes spécifiques à chaque destination.La CLIA et le GSTC ont également établi un partenariat avec les villes grecques deL'association et ses membres maintiennent également un dialogue régulier avec les destinations-clés afin de(aide à l'identification de nouvelles destinations de croisière ou encore nouveaux circuits alternatifs pour les destinations les plus connues).