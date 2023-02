"Plan industriel Green Deal" : pour la CLIA, l'UE ne doit pas oublier la technologie maritime

Pour l'association, " l'Europe a aujourd’hui l’opportunité d’assurer sa position de leader mondial en termes de construction navale sophistiquée, y compris la construction de navires de croisière, et de fabrication d'équipements maritimes avancés, ainsi que de regagner certains autres segments de marché ".



Elle rappelle au passage que la construction de navires de croisière représente environ 80% du carnet de commandes des chantiers navals en Europe.



Avec 78 navires de croisière en commande pour les cinq prochaines années, cela représente 45 milliards d'euros d'investissements directs en Europe.



Le Plan industriel Green Deal va reposer sur quatre piliers clés : l'environnement réglementaire, le financement, les compétences et le commerce.



Aussi, le secteur des croisières et des technologies maritimes demande à la Commission européenne que " le secteur maritime soit inclus dans l’encadrement temporaire de crise et de transition (TCTF) et dans les financements de l'UE ".



De même, la CLIA et SEA Europe " soutiennent l'inclusion adéquate du secteur de la croisière maritime et de l'industrie des technologies maritimes dans la législation pour une industrie net-zéro, ainsi que la pleine prise en compte du secteur dans les mécanismes européens et nationaux de déploiement des énergies renouvelables ".



" L'industrie européenne des technologies maritimes est un catalyseur stratégique clé des ambitions politiques de l'UE en termes de défense, de Green Deal européen, de stratégie numérique de l'UE, d'économie bleue.



L'inclusion de cette industrie dans le plan industriel du Green Deal pour les technologies propres et l'innovation industrielle sur la voie du net zéro aura de nombreux avantages, non seulement pour la compétitivité mondiale de l'industrie mais aussi pour la résilience maritime et l'autonomie maritime stratégique de l'Europe ", a ajouté, pour sa part, Christophe Tytgat, secrétaire général de SEA Europe.



* SEA Europe représente l'industrie européenne de la construction navale dans 15 pays, englobant la production, l'entretien, la réparation, la modernisation et la conversion de tous les types de navires et de structures flottantes, commerciaux et navals, y compris la chaîne d'approvisionnement complète avec les différents producteurs de systèmes maritimes, de matériel d'équipement et de services.