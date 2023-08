Une semaine dédiée à l'industrie de la croisière à Gênes en 2024

Ces événements mettront en lumière la façon dont l'Europe montre la voie en matière de construction de navires de croisière et ce que cela signifie pour l'économie européenne

La collaboration est la clé de l'innovation, et nous nous réjouissons de cette semaine de débats, d'expositions et d'ateliers, qui mettront en valeur le meilleur de notre industrie.



Cette semaine d'activités réunira les décideurs des compagnies de croisière, des représentants de haut niveau des chantiers navals, des sociétés de classification, des ports et des destinations, ainsi que des organismes gouvernementaux, des experts en technologies maritimes et des fournisseurs de croisières existants et potentiels, l'accent étant mis sur la technologie et l’accueil des publics".

La CLIA Innovation Expo comprendraoù les développeurs et les fournisseurs de technologies de diverses catégories présenteront et discuteront de nouveaux produits et de nouvelles solutions pour l'industrie.Lecomprendra une zone de démonstration culinaire et mettra en relation les fournisseurs d'hôtels, de nourriture et de boissons avec les décideurs des compagnies de croisière en matière d'approvisionnement et d'opérations, afin de discuter des nouvelles offres., a déclaré Marie-Caroline Laurent, directrice générale de la CLIA Europe.