Climat : "La solution est comportementale et technologique" selon Jean-Louis Etienne 🔑

TourMaG.com - ĂŠtes-vous inquiet pour vos enfants et petits-enfants ?



Jean-Louis Etienne : Nous pouvons nous interroger sur l'évolution de ces lieux et de ces évènements.



Nous devons trouver des solutions compatibles avec une économie circulaire. Tout ce que nous utilisons devra être réutilisé. Le chantier est colossal et passionnant.



Quand on me demande si les autres en font assez, Ă savoir les politiques et industriels, je dois leur faire comprendre que 80% de notre Ă©nergie vient du fossile, nous n'allons pas sortir de cela du jour au lendemain.



Cette énorme machine, nous ne pouvons pas l'arrêter, mais nous devons la transformer, pour minimiser l'impact sur notre planète.



TourMaG.com - Vous faites partie d'une génération incroyable. Vous avez fait de grandes découvertes, des exploits et marqué l'histoire. Vous n'avez pas peur de complexer des générations comme la mienne (bientôt 40 ans) ou encore les suivantes ?



Jean-Louis Etienne : Non, il faut se découvrir soi.



Vous savez, les expéditions sont nombreuses encore aujourd'hui. Matthieu Tordeur est allé au Pôle Nord et au sud, il a fait son aventure. L'Everest est encombré, les régions pas encore.



Puis vous avez des familles qui sortent de leur quotidien, pour faire le tour du monde, l'esprit d'aventure existe toujours. Il ne va pas disparaître. Chacun participe à l'entretien de cet esprit, par ses récits.



Ce qui change dans l'exploration du monde c'est que, par le passé, la découverte était à l'échelle du regard. On découvrait une nouvelle espèce. Maintenant nous sommes dans l'infiniment petit.



TourMaG.com - Avez-vous peur d'un monde qui se radicalise, avec des pans de la société qui ne se parlent plus ?



Jean-Louis Etienne : Oui, cela m'inquiète.



Alerter, puis faire de la pédagogie, tout en s'engageant dans la solution, je trouve cela constructif. Cette société se radicalise et devient violente, nous sommes dans un monde agressif.



Je comprends l'agressivité de ceux qui alertent, il y a des raisons à cela, mais il faut être pédagogique. Nous devons enclencher les solutions, chacun doit être efficace sur sa zone d'influence.



Nous avons une zone d'influence dans notre vie, à travers les choix que nous faisons, la consommation, nos décisions politiques, professionnelles et familiales. A ce niveau, tout le monde doit agir.