Persévérance : le voilier de Jean-Louis Etienne s'ouvre aux voyageurs (Vidéo)

" Les pôles sont des zones inaccessibles qui font rêver, réfléchir et que c'est cher. Je ne dis pas que c'est cher, mais couteux, car ça coute aussi pour nous.



Je leur dis qu'ils sont des mécènes du projet, à travers l'embarquement à nos côtés, " se veut philosophe Jean-Louis Etienne.



Les prix des séjours oscillent entre 10 000 et près de 30 000 euros par personne.



Un tarif permettant de payer l'équipage et le fuel de Persévérance, donc de couvrir les coûts d'exploitation, pas même de participer au financement d'un voilier ayant nécessité 7 millions d'euros d'investissement.



Et si les " passionnés " seront invités à participer au moment de vie commune avec l'équipage, ils pourront aussi passer du moment dans leurs cabines.



" La difficulté a été de créer des espaces de croisières dans un bateau de travail et scientifique.



J'ai essayé de rendre les parties habitables à la fois ergonomiques et esthétiques, j'ai dessiné les cabines, pour casser tous les angles, " explique Elsa Etienne, la directrice de la communication de Polar Pod et aussi la conceptrice du produit croisière.



L'enjeu a été de rendre les cabines les plus sécurisées possibles, en évitant les meubles saillants, tout en les rendant accueillantes pour des passagers pas toujours habitués au niveau de confort des scientifiques.



Les chambres vont de 7 à 8,6m², toutes équipées d'un hublot.



L'impression est plutôt agréable, si nous oublions les standards habituels de la croisière.



" Il aurait été dommage de ne pas avoir de décoration dans le bateau. Il y a quelques détails.



Même si nous avons du mettre des matériaux très résistants, comme dans des hôtels de ski, nous n'avons pas à rougir, " se montre confiante, celle qui était par le passé une architecte d'intérieur.