Seatrade Cruise Asia Pacific fait son retour en Asie

Seatrade Europe se tiendra du 6 au 8 septembre 2023 à Hambourg en Allemagne.



L'événement réunira plus de 300 cadres de l'industrie de la croisière et plus de 250 exposants.



Parmi les temps forts : une conférence sur le thème "Scaling Sustainably" (mise à l'échelle durable).



Parmi les intervenants, on note la présence de Felix Eichhorn, président, AIDA Cruises, d'Hervé Gastinel, PDG, PONANT, de Marie-Caroline Laurent, directrice générale, CLIA Europe, de Michael McCarthy, président, Cruise Europe et Wybcke Meier, PDG, TUI Cruises.



Au programme également : une keynote sur l'état du secteur le 6 septembre et une journée dédiée aux croisières fluviales le 7 septembre.



"Après une longue interruption, nous sommes ravis d'être de retour en Europe et de réunir la communauté des croisiéristes à l'occasion de Seatrade Europe ", a déclaré Chiara Giorgi, Global Brand and Event Director pour Seatrade Cruise.