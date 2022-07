Le Seatrade Cruise Med se tiendra à Malaga en septembre

Conduire le changement ensemble

Après une interruption de quatre ans, nous sommes ravis d'accueillir notre communauté internationale dans la magnifique ville de Malaga, au cœur de la deuxième plus grande destination de croisière au monde

"Notre programmation sur mesure, avec 18 sessions spécialement conçues pour la Méditerranée, guidera l'avenir de la croisière. "

Le Seatrade Cruise Med revient au Centre des congrès et des foires de Malaga, les 14 et 15 septembre 2022.Cet évènement est organisé en partenariat avec MedCruise et sous l'égide du port de Malaga, du conseil municipal de Malaga, de Costa del Sol et d'Andalousie.Le thème de la conférence sera cette année : "".", a déclaré Chiara Giorgi, directrice mondiale de la marque et des événements pour Seatrade Cruise.