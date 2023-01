Faire une croisière : L'essentiel à retenir

Il est essentiel de faire le bon choix d'itinéraire lors de la préparation de votre voyage, mais il est aussi utile de prendre en compte un autre paramètre. En effet, si nous avons un conseil à vous prodiguer, ce serait de choisir l'une des meilleures embarcations possibles. N'oubliez pas que vous passerez une bonne partie de votre séjour en mer. Alors si vous rêvez de faste, voici un guide des plus grands bateaux au bord desquels vous pourrez effectuer une croisière en 2022. Notez que les 9 premiers appartiennent tous à la compagnie Royal Caribbean.● Harmony of the Seas : avec une longueur de plus de 362.1 mètres, ce paquebot peut accueillir 6 988 passagers à son bord. Sa fabrication française date de 2016.● Wonder of the Seas : un poil moins long que le premier du classement, ce bateau fait 362.06 mètres. Construit en 2021 à St Nazaire, il peut accueillir 6 687 amateurs de croisières.● Symphony of the Seas : construit également par les Chantiers de l’Atlantique, ce géant des mers, qui fait 361 mètres de long, a vu le jour en 2018. Vous pouvez y faire la rencontre de 6 680 voyageurs.● Allure of the Seas : ce paquebot de 2010 a été le plus grand au monde jusqu’en 2016. Mais depuis, sa longueur de 360 mètres et sa capacité d’accueil de 6 296 ne suffisent plus pour le hisser en haut du podium.● Oasis of the Seas : avec exactement la même longueur qu’Allure of the seas, ce bateau conçu en 2010 peut effectuer des itinéraires avec 5 510 personnes à son bord.● Quantum et Anthem of the Seas : ce sont des sister-ships de 348 mètres de long. Créés en 2014 et en 2015, ils effectuent des croisières autour du monde en embarquant jusqu’à 4 905 individus.● Spectrum of the Seas : depuis 2019, il arrive à transporter 5 622 personnes le long de ses 347 mètres.● Ovation of the Seas : avec ses 346 mètres de long et ses 4 905 passagers, ce bateau de Royal Caribbean a été fabriqué en 2016. ● Queen Mary II : ce paquebot, construit en 2003 et appartenant à la compagnie de croisière Cunard, arrive dernier du prestigieux classement avec ses 345 mètres et ses 2 620 voyageurs.