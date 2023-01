Quel prix pour une croisière ?

Vous souhaitez visiter vos villes de rêve et parcourir leurs côtes ensoleillées ? Partir en croisière est une excellente idée pour une virée dans le grand bleu. Les voyagistes sont nombreux à proposer des offres intéressantes pour les croisiéristes. À titre d'exemple, on peut évoquer Costa Croisières, Ponant, Oceania Cruises, CroisiEurope, Explora Journeys ou encore MSC Croisières. Le prix d'une évasion maritime avec l'un de ces prestataires varie en fonction de plusieurs paramètres.Le prix d'une croisière dépend de l'itinéraire suivi. En effet, plus il y a d'arrêts, plus le voyage devient plus cher. Les croisières les plus onéreuses sont celles qui desservent des destinations exotiques. Le fait qu'il s'agisse d'une haute saison rajoute aussi un ou plusieurs zéros au coût de l'offre de croisière.D'une façon générale, on peut distinguer deux types de croisières selon la durée : courtes et longues. Les croisières courtes durent entre 3 et 4 jours en moyenne et sont aussi appelées "croisières d'un jour". Elles parcourent, souvent, les côtes d'un pays. Ces voyages sont beaucoup moins chers que les croisières longues qui s'étalent sur 8 à 12 jours en moyenne.Ces prestations varient d'un professionnel de tourisme à un autre. De ce fait, il convient de s'en assurer au moment de la réservation. Le prix de la croisière doit inclure le coût du voyage, la pension complète, les divertissements, les piscines, les salles de spectacles… Sur des croisières de luxe, la consommation libre au bar, l'accès aux clubs pour les enfants et la connexion illimitée en internet sont inclus dans le prix.Les services compris dans le tarif global dépendent aussi de la formule de voyage souscrite. À titre d'exemple, le forfait "All inclusive" comprend une large collection de vins, la consommation des boissons non alcoolisées à volonté, les pourboires pour les prestations de cabine intérieure ou du restaurant…