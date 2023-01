Bateaux de croisière, à la découverte de ces géants des mers

Si vous n’avez pas besoin du luxe extravagant du Wonder Of the Seas, plusieurs autres croisières du monde sont possibles à travers d’autres paquebots qui n’ont rien à lui envier ou presque. Voici le top 5 des plus grands bateaux de croisière de la planète, tous exploités par la Royal Caribbean :Le Wonder of the seas, qu’on vient de citer plus haut.L’Harmony of the seas : détrôné depuis peu par son grand frère, l’Harmony of the seas a navigué pour la première fois en 2016. Il peut accueillir 6 687 passagers ainsi que 2200 membres d’équipage. Cet immense bateau a été conçu sous forme de petites villes à thèmes (Parcs, fête foraine, Pool and sports, Youth Zone…). Impossible de s’ennuyer puisqu’il y en a pour tous les goûts et âges.Le Symphony of the Seas : encore un navire de la Royal caribbean. Troisième de ce classement, Symphony of the Seas tout comme ses prédécesseurs a été construit par les Chantiers de l’Atlantique et appartient à la classe Oasis. Il parcourt les océans du monde depuis 2018.L’Allure of the Seas : inauguré en 2010, l’allure of the seas fait 362 mètres pour 65,5 de large et contient 2 742 cabines et suites ainsi que 18 ponts. Il a par ailleurs été l’objet de travaux de rénovation en 2019 qui ont coûté la bagatelle de 165 millions de dollars. On y trouve notamment le plus haut toboggan en mer.L’Oasis of the Seas : premier spécimen de la classe Oasis, l’Oasis of the Seas a été une vraie révolution dans le domaine lors de ses débuts en 2019. D’une capacité restreinte par rapport à ses successeurs, ce navire a également été rénové et embarque désormais des installations semblables à tous les navires Oasis de la royal caribbean.