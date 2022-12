Oceania Cruises, les dernières actualités

Notre collection de voyages de rêve, idéale pour les passionnés, vous conduira dans les régions les plus prisées de la planète pour des explorations hors des sentiers battus et des découvertes extraordinaires.La compagnie Oceania Cruises, filiale de Norwegian Cruise Line, également propriétaire de Regent Seven Sea Cruises, est basée à Miami. Créée en 2002 par le trio composé de Joe Watters, Bob Binder et Frank Del Rio, l’armateur nord-américain possède une flotte de six navires de petite capacité qui jouent la carte du luxe et de la personnalisation. Nous avons testé pour vous la croisière baltique à bord du “Marina”, au départ de Copenhague.En 2024, Voyages d'Exception, en partenariat avec Oceania Cruises, proposera 4 croisières inédites en Australie/Nouvelle Zélande, au Royaume-Uni, en Islande et en Afrique du Sud/Namibie.Oceania Cruises, compagnie pionnière en matière de croisières axées sur la gastronomie et les destinations, a dévoilé sa collection la plus complète, la plus étendue et la plus immersive: le Tour du Monde et les Grands Voyages 2025. La compagnie a réitéré son célèbre tour du monde en 180 jours pour 2025, mais en adoptant un itinéraire unique d'est en ouest. Pour répondre à la demande croissante de voyages plus longs, plus lents et plus immersifs, Oceania Cruises a également introduit une série de sept Grands Voyages d'une durée de 50 à 111 jours.