Retrouvez toute l’actualité de Ponant

La compagnie de croisière est candidate aux Césars du Voyage Responsable. À cette occasion, nous avons posé à Wassim Daoud, Directeur RSE et Développement Durable, les mêmes questions qu'aux autres participants : quelles valeurs, quelles pratiques souhaite-t-il mettre en avant ?La compagnie est candidate aux Césars du Voyage Responsable. Son responsable du développement durable Wassim Daoud a bien voulu répondre au micro d'(X)perientiel et nous expliquer quelle était sa vision du voyage responsable.La société relance la deuxième session de son roadshow l'appel du Large qui se déroulera dans 4 villes françaises : Bordeaux, Lyon, Cannes et Aix-en-Provence entre septembre et octobre 2022.Ouverture des réservations pour le Grand Nord pour la saison été 2024. La compagnie propose plusieurs itinéraires inédits.Ponant est la référence de la croisière à la Française. Les hauts standards de qualité de la compagnie, ses préoccupations et initiatives en matière environnementale, la taille de ses navires et l'originalité de ses itinéraires, en font un produit que vous pouvez recommander les yeux fermés à votre clientèle. Nous l'avons testé pour vous en haute saison et dans le contexte particulier que l'on connaît... avec un nouveau commandant. Verdict.