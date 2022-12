Costa Croisières : les actualités de l'entreprise

L'entreprise a organisé deux voyages d’études en petits groupes à bord du Costa Venezia, entre le 12 et le 26 juin dernier.Le Groupe Costa – Costa Croisières et AIDA Croisières – annonce aujourd’hui la mise en place de nouvelles technologies à bord de deux navires afin de poursuivre la décarbonation de ses activités. Cette annonce s’effectue dans le cadre de la récente création d’un département dédié à décarbonation au sein du groupe.Après avoir revu de fond en comble l’offre produit, avec des excursions personnalisées, des restaurants gastronomiques en accord avec la destination, le croisiériste italien a décidé de s’attaquer aussi aux itinéraires, avec des offres, des durées et des parcours en rupture avec sa programmation habituelle. La Turquie pourrait devenir un atout de taille chez Costa Croisières.Costa Croisières annonce des changements de direction au sein de Costa France. Raffaele D’Ambrosio, Directeur Général France et Vice-Président de Costa Croisières quitte l'entreprise.Costa Croisières étoffe son équipe de vente régionale. En effet, la compagnie a annoncé la nomination de Julie Devy, qui prend la tête de la région Sud-Ouest en tant que Responsable Commerciale, et d'Olivier Bihl, qui renforce l’équipe de la région Ouest en qualité de Délégué Commercial.Nouvelle offre, nouveaux espaces et surtout nouveau design, le Costa Toscana qui a fait pour la première fois escale à Marseille, a séduit les agents de voyages présents.Suite à l'impossibilité de faire escale cet hiver aux Antilles, Costa Croisières propose une alternative avec des escales en République Dominicaine. Les jours d'embarquement sont maintenus pour permettre aux clients qui avaient déjà réservé de maintenir leur voyage.Le Costa Toscana, le deuxième navire de Costa Croisières qui sera propulsé au GNL (Gaz naturel liquéfié) a passé avec succès une série de tests en mer. La compagnie a également réalisé la traditionnelle cérémonie des pièces.