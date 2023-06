Costa Croisières fête ses 75 ans au pied de la Tour Eiffel

Je n’ai que de bons retours de la part des clients

la beauté des navires, la qualité de service notamment en matière de restauration

Nous avons des clients experts de la croisière. Quand ils ont goûté au produit, en général sur une semaine en Méditerranée, ils reviennent et partent plus loin

Sur le marché français, et sous l’impulsion de la directrice commerciale Aurélie Soulat, Costa Croisières veut à nouveau séduire les agents de voyages En multipliant les challenges de ventes et les éductours. En relançant également les « Lauréats de la mer », évènement récompensant les meilleurs vendeurs. L’opération se déroulera du 26 au 29 novembre, à bord du Costa Toscana, entre Marseille et Civitavecchia (Rome). 200 agents de voyage français sont attendus.Directrice associée de l’agence Asieland Voyages dans le 13ème arrondissement de Paris, Céline Syvilay travaille depuis plus de vingt ans avec Costa Croisières. «» déclare-t-elle.S’adressant essentiellement à la communauté asiatique vivant en France, elle insiste sur «». «» déclare Céline Syvilay qui reste à l’affût des « visites de navires ».