Costa réinvente les escales grâce aux Land Expériences

SEE IT ALL : toute la ville en un clin d’œil

Pour les voyageurs pragmatiques qui souhaitent découvrir les incontournables d'une destination sans se sentir pressés, la catégorie « See It All » est idéale. Elle propose des visites complètes des principaux sites d'intérêt, guidées par des experts locaux, avec la garantie d'un retour au navire à temps.



● Un exemple : Toute Naples : entre saveurs, histoire et superstition, tous les lieux incontournables de Naples avec un guide expert.

● Argument clé pour toi agent de voyages : Permet de satisfaire tes clients souhaitant une vue d'ensemble des destinations visitées en toute sérénité.



Conscient de l'importance d'une planification simple et avantageuse, Costa a renouvelé son « Pack My Explorations » avec une intégration uniquement des expériences « See It All ». Ce forfait permet aux clients de choisir trois Land Expériences pour un prix attractif, simplifiant ainsi la réservation et garantissant une exploration complète à terre.



● Avantages pour vos clients : simplicité de choix, étendue de l'exploration terrestre, et un prix avantageux à partir de 129€ par personne selon l’itinéraire.

● Argument clé pour toi agent de voyages : Facilite la vente d'un package complet en proposant la formule Super All Inclusive ou la formule My Cruise/All Inclusive en rajoutant le pack My Explorations, maximise la valeur perçue de la croisière, une commission rien que pour toi, et surtout assure une satisfaction accrue de tes clients.