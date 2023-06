Costa Croisières : Luigi Stefanelli nommé vice-président associé pour l'Europe du Sud

a occupé des postes de plus en plus importants au sein de l'équipe commerciale et s'est distingué par son grand engagement et son professionnalisme

vétéran de l'entreprise et expert de ces marchés assurera la direction commerciale

Cette nomination entraine une réorganisation au niveau commercial, notamment en Italie, où les responsabilités commerciales sont confiées àqui "", précise Costa dans un communiqué.De son côté,quittera son poste de directeur pour l'Italie afin de se consacrer à un nouveau projet personnel, tout en continuant cependant à collaborer avec l'entreprise.En France, Luigi Stefanelli pourra s'appuyer sur Aurélie Soulat, directrice commerciale pour l'Hexagone, qui a rejoint l'entreprise en 2022.En Espagne et au Portugal,, "".A noter qu'en dehors du domaine commercial,Le Napolitain de 38 ans, marié et père de deux enfants, est titulaire d'Il a commencé sa carrière en tant que consultant chez Ernst & Young Financial Business Advisor à Rome.Par la suite,Depuis fin 2012, Luigi Stefanelli a occupé des postes à responsabilités croissantes dans différents pays où l'entreprise italienne est présente.D'abord en tant que directeur du développement commercial et du pricing pour la région Asie-Pacifique et l'Australie, vivant trois ans à Shanghai pour ensuite revenir en Europe en tant que directeur général des marques Costa et AIDA pour les marchés autrichien et suisse, et, après l'extension des responsabilités aux marchés de la République tchèque, de la Slovaquie, de la Slovénie et de la Hongrie, en tant que directeur général de l'Europe centrale.Fin 2019, Luigi a pris la direction générale de l'Espagne et du Portugal, ajoutant la France fin 2022.