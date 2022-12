MSC Croisières, retrouvez toute l’actualités de l'entreprise

MSC croisière fait partie des compagnies les plus anciennes. Son activité a démarré au début des années soixante-dix avec trois navires, deux paquebots et un transporteur de conteneurs. Près d’un demi-siècle après, il s’agit de l’une des flottes les plus développées et modernes du marché.Cet opérateur ne s’adresse pas à un public spécifique. Ses offres de destinations sont destinées à une clientèle large et diversifiée.Au total, MSC croisières propose des croisières dans huit régions du monde, des fjords en Norvège jusqu'en mer des Caraïbes. La plupart de ses 2 440 cabines sont des cabines extérieures avec balcon.MSC croisières est une compagnie spécialisée dans les services de réunions, de conférences et d’évènements. La compagnie propose, en effet, des programmes et des solutions sur mesure en fonction de la nature de l’évènement. Grâce à ses espaces dédiés pouvant accueillir de trente à 3 000 personnes, la compagnie assure une adaptabilité à tous types d’événements. Il s’agit de toute une logistique personnalisée pour une organisation optimale de vos évènements.