Explora Journeys : les actualités de l'entreprise

Le célèbre armateur italo-suisse MSC présente la compagnie "Explora Journeys" sa filiale luxe et sa nouvelle marque de bateaux haut de gamme imaginée et conçue pour les voyageurs les plus exigeants, curieux et cosmopolites. EXPLORA I, le premier de cette série construite dans les chantiers Fincantiéri en Italie, larguera ses amarres le 17 juillet 2023. Cinq autres suivront d’ici 2028. En harmonie avec les exigences d’un tourisme durable la flotte Explora Journeys sera, entre autres critères, certifiée Rina Dolphin – réduction du bruit sous-marin - et n’inclura aucun plastique à usage unique à bord ou à terre.Explora Journeys, la marque de luxe du groupe MSC, continue à renforcer son équipe de direction, tout en recherchant des experts en hôtellerie aux quatre coins du monde, alors qu'EXPLORA I, le premier de ses six navires de luxe effectuera son voyage inaugural à l'été 2023.La marque de luxe du Groupe MSC, Explora Journeys a dévoilé les premières images des suites de son premier navire EXPLORA I dont le voyage inaugural est prévu en mai 2023.MSC Croisières et le chantier naval Fincantieri ont annoncé la construction de deux navires qui fonctionneront au GNL (Gaz Naturel Liquéfié) mais aussi à l'hydrogène.A l'heure de son lancement sur le marché, Explora Journeys, la branche privée de luxe du groupe MSC Croisières, a nommé la maître à bord du futur Explora I. La capitaine Serena Melani et son équipage prendront la mer à bord de ce tout nouveau navire pour une croisière inaugurale fin mai 2023.