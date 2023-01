Quel est le plus gros paquebot du monde en 2023 ?

Le groupe Royal Caribbean Cruise Line est une compagnie maritime américano-norvégienne spécialisée dans la fabrication de navires de plaisance, dont le siège se trouve en Floride, aux États-Unis. Dans le classement des plus grands bateaux de croisière du monde, il en dispose neuf.Parmi les plus longs et plus gros navires actuels, ci-après les trois premiers.En tête de ce palmarès, il y a le fameux navire « Harmony of the Seas » qui mesure 362,12 mètres de long. Il a été construit aux Chantiers de l’Atlantique de Saint-Nazaire entre 2013 et 2016. Sa croisière inaugurale a eu lieu le 29 mai 2016 au départ de Southampton afin de mettre le cap vers Barcelone avant d’effectuer sa première escale française à Cherbourg-en-Corentin.Ce bateau, appartenant à la classe Oasis, peut embarquer jusqu’à 6 360 passagers à son bord, en plus de son équipage de 2 100 personnes. Pour les accueillir, ce paquebot détient 2 700 cabines et 16 ponts.Mesurant 362,04 m, le navire Wonder of the Seas a également été conçu aux Chantiers de l’Atlantique de Saint-Nazaire entre 2019 et 2021. Par rapport aux autres bateaux Harmony of the Seas et Symphony of the Seas, ce modèle est légèrement plus grand et gros. Il figure parmi les plus grands paquebots au monde et fait l’objet de nombreuses nouveautés par rapport aux autres modèles.Pour avoir une idée, l’architecture de ses ponts adopte un style moderne permettant aux croisiéristes, notamment aux personnes à mobilité réduite de profiter pleinement de leur voyage. Son nombre de cabines est de 2 867, dont environ 1 800 offrent une vue sur mer.À la troisième place de ce palmarès se trouve le navire Symphony of the Seas qui est doté d’une longueur de 361,01 m. Sa date de construction aux Chantiers de l’Atlantique de Saint-Nazaire remonte entre 2015 et 2018. Ce navire se démarque surtout par sa piscine supplémentaire située dans la verrière avant, derrière la passerelle du commandement. Appartenant à la classe Oasis, le Symphony of the Seas dispose de 2745 cabines, dont 46 d’entre elles sont spécialement aménagées pour les personnes à mobilité réduite.