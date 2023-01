Croisière sur le Nil : L'essentiel à retenir

Les programmes des croisières sur le Nil incluent le plus souvent une traversée entre Assouan et Louxor. Cela vous dévoilera les merveilles du sud égyptien. Vous découvrirez non seulement les grands temples et sites funéraires à l'éclat international mais également les petits temples qui valent le détour dans la Haute-Égypte comme ceux à Esna, Edfou et Kôm Ombo.



● Le temple de Louxor

Si votre programme inclut une journée libre à Louxor, rendez-vous au temple d'Amon. Le temple de Louxor est incontestablement l'attraction majeure de la ville puisqu'il est désigné comme le plus grand musée à ciel ouvert au monde. Situé sur la rive droite du Nil et dédié à la divinité Amon, il remonte au Nouvel Empire sous Amenhotep III.



Par ailleurs, saviez-vous que l'un des obélisques du temple de Louxor s'élève désormais au cœur de la capitale française ? Vous pouvez prévoir de vous rendre au temple du Karnak à partir du temple d'Amon en empruntant la fameuse allée des béliers qui compte plus de 700 statues. En effet, ce long chemin s'étendant sur 3 km représente la liaison entre les deux sites.



● Le temple d'Esna

Bien qu'Esna soit une ville à la superficie très réduite, le temple de Khnoum représente son lieu d'intérêt essentiel. Ce dernier remonte à la période romaine alors que les travaux ont probablement commencé durant le règne de Ptolémée VIII. Il faut savoir que le temple d'Esna a été édifié pour le culte de deux divinités : Neith la déesse de la guerre et de la chasse et son mari le dieu Khnoum qui est représenté avec une tête de bélier.



L'égyptologue Auguste Mariette a supervisé des fouilles qui ont permis de relever les particularités de la salle hypostyle où l'on peut observer des textes religieux chantant la gloire de Khnoum. Cette salle est intéressante dans la mesure où on y retrouve 24 colonnes ayant chacune 13 mètres de hauteur. Il est intrigant de rappeler que la plus grande partie du temple d'Esna est encore enterrée et attend d'être dévoilée.



● Les colosses de Memnon

En allant vers la rive est du Nil, deux immenses colosses vous interpelleront. Les colosses de Memnon font référence à deux statues, chacune mesurant 21 m, qui représentent le pharaon Amenhotep III et Tiye, sa femme. Ce souverain du Nouvel Empire était surtout réputé pour ses multiples projets de constructions. Les spécialistes estiment que ce grand bâtisseur a fait édifier ces deux colosses pour marquer l'entrée d'un temple qui tomba sans doute dans l'oubli puisqu'il n'en demeure pas de traces importantes à notre époque.



Il y a un étrange phénomène qui entoure ces deux vestiges : il est possible d'écouter un étrange son, tel un cri, au lever du jour. Bien que cela ait été attribué aux conséquences du tremblement de terre qui date de l'an 27 av. J.-C., la légende raconte qu'il s'agit de la plainte de Memnon, tué par le héros de Troie, Achille.



● Les temples d'Abou Simbel

Les temples d'Abou Simbel ont fait l'objet d'un chantier titanesque. En effet, ils ont été déplacés suite à l'édification du haut barrage d'Assouan il y a plus d'un demi-siècle. Grâce à l'intervention de l'UNESCO, ils ont d'abord été démontés pour être déplacés en hauteur afin d'éviter leur ensevelissement. Cette entreprise exceptionnelle a exigé 6 années de travaux.



Nous devons la construction des temples d'Abu Simbel à Ramsès II. Ils glorifient cet illustre pharaon mais également les divinités Rê, Ptah et Amon. La visite du temple est une expérience mémorable. Vous serez accueilli de prime abord par les immenses statues du dieu pharaon qui font face à l'astre solaire. La construction du temple principal a aussi permis de disposer les bas-reliefs de manière qu’ils soient illuminés au cœur de la journée par le soleil. À l’intérieur, admirez la salle hypostyle, les chambres latérales mais également les statues en hommage à la déesse Osiris. En explorant le petit temple, vous remarquerez que Néfertari et Hathor fusionnent pour faire de cet espace un lieu de culte de la féminité divine par excellence.



● Le temple du Karnak

Le temple du Karnak est une œuvre monumentale dont la construction s'est étalée sur plus de deux millénaires et qui a commencé au Moyen Empire. Il peut être considéré comme le plus vaste de l'Antiquité. Chaque roi pharaon a contribué à agrandir ce site monumental en y apportant un élément reflétant sa gloire personnelle. Nous pouvons définir trois espaces distincts : l'enceinte d'Amon-Rê, l'enceinte de Montou et enfin celle de Moût. Or, vous pourrez visiter l'enceinte d'Amon-Rê uniquement. C'est d'ailleurs dans cette section que se situent l'étonnante salle hypostyle et ses 134 colonnes.



Prenez le temps d'admirer leurs décorations magnifiques qui témoignent de la finesse artisanale de l'époque. Étant donné l'importance de ce site, il a été classé au patrimoine de l’UNESCO à partir de la fin des années soixante-dix. Pensez également à vous rendre au Karnak pour une visite nocturne car cet espace monumental vous réserve un spectacle son et lumière grandiose où les pharaons d'Égypte semblent renaître.



● Le temple d'Edfou

S'élevant sur la rive ouest du Nil, Edfou est un trésor égyptien insoupçonné. Baptisée anciennement Djebaou et par la suite Atbô, Edfou est surtout connue pour son temple. Il faut savoir que sa découverte est relativement récente. En effet, il est demeuré enseveli sous des couches de sable jusqu'à la seconde moitié du XIXe siècle. Il faut attendre les travaux menés par Auguste Mariette pour révéler la splendeur de ce site en hommage à Horbehedety ou Horus de Behedet.



Il est le second temple le plus large, devancé par celui du Karnak. Aussi, il est considéré comme le temple le mieux conservé du pays. La première pierre du temple que vous pouvez admirer actuellement a été posée au IIIe siècle avant J.-C. Or, les travaux ont été achevés en l'an 57. Nous pouvons donc souligner l'empreinte ptolémaïque de ce site historique.



Le temple d'Edfou a la particularité d'être totalement édifié en grès. Vous observerez également qu'il a été construit pour être parallèle au cours du Nil. L'entrée est marquée par la présence de magnifiques bas-reliefs qui dessinent l'exploit de Ptolémée XII Aulète qui abat ses ennemis face à la présence des divinités mythologiques Horus et Hathor. Il est intéressant de mentionner qu'un temple est dédié à cette déesse à Denderah. Par ailleurs, c'est le modèle qui a servi d'inspiration majeure pour édifier celui d'Edfou.



● La Vallée des Rois

La Vallée des Rois est une nécropole antique qui peut être datée au Nouvel Empire. Elle est constituée de deux sections majeures : la Vallée occidentale et la Vallée des Singes. Parmi les pharaons inhumés dans cette nécropole thébaine, nous mentionnerons Ramsès II, Amenhotep III, Akhenaton ou encore Thoutmôsis III. Les caractéristiques décoratives de la tombe varient selon le statut du défunt. Nous retrouvons ainsi des tombes de souverains des XVIIIe, XIXe et XXe dynasties, leurs épouses et leurs enfants, ainsi que des fonctionnaires distingués et des artisans.



Elle a été le site de l'une des plus importantes découvertes de l'histoire moderne. Tout a commencé lorsque l'archéologue Howard Carter dévoile la tombe de Toutankhâmon en 1922. Cet exploit majeur a signé la renaissance du tourisme en Égypte. Ce tombeau, qui d'ailleurs a fait le tour de la planète pour être admiré par des millions de personnes, a suscité un intérêt croissant pour l'égyptologie. L'immense trésor qui accompagnait le tombeau est préservé au musée égyptien de la capitale.



Cette fouille déterminante a signé le début de nouvelles recherches qui ont eu le mérite de relever un grand nombre des tombes pharaoniques ensevelies dans la Vallée. Pénétrer dans ce site funéraire captivant et découvrir les décorations stupéfiantes qui ornent les surfaces des chambres funéraires seront des souvenirs indélébiles pour tout visiteur. Faisant régulièrement l'objet d'importantes restaurations, les tombes des pharaons peuvent être inaccessibles pendant certaines périodes. Ainsi, vous ne pourrez pas les découvrir toutes durant votre visite, mais sachez que votre billet d'entrée basique vous donnera le droit d'en découvrir 3. Or, il est important de mentionner que la tombe de Toutankhâmon a un tarif de visite à part qui est assez conséquent.