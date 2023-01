Pour découvrir les secrets de l'Égypte, faites une croisière sur le Nil.

La plupart des croisières sur le Nil commencent à Louxor et finissent à Assouan. Une fois à bord, les excursions sont réparties de manière assez similaire. Certaines se font le matin ou l'après-midi et une fois que le bateau amarré, vous débarquez en groupe et des égyptologues vous guideront à travers les sites.Voici un itinéraire typique d’une croisière de trois jours au fil du Nil :Louxor est aussi appelé le plus grand musée en plein air du monde. L'histoire de la ville remonte à des milliers d'années, que vous découvrirez dans ses anciens temples et tombes aujourd'hui. Vous pouvez explorer le célèbre complexe de Karnak, les impressionnantes tombes du pharaon dans la vallée des rois ou le temple Habu entièrement fouillé. Pendant que vous y êtes, ne ratez pas le très célèbre temple de Louxor, qui a été exclusivement construit pour recevoir la statue du Dieu Amon lors de la Fête d’Opet. Depuis le temple de Louxor, vous pouvez atteindre le complexe de Karnak via une allée impressionnante, bordée de 700 statues de Sphinx.La ville de Louxor est juste magnifique ! C'est pourquoi nous vous recommandons de rester au moins quelques jours dans la région avant d'embarquer sur le bateau de croisière si vous le pouvez. De nombreux spectacles son et lumière sont organisés. Ils racontent l’histoire du temple et les réalisations d'anciens pharaons de manière poétique. À ne pas manquer si les dates coïncident !Vous arriverez dans la ville d'Edfou située le long de la rive ouest du fleuve. Elle est connue pour le temple d'Horus, l'un des monuments antiques les mieux conservés du pays. Il est dédié à Horus, l'un des dieux les plus importants, également nommé Dieu faucon ou Dieu à tête de faucon. Ses vastes sculptures murales donnent un aperçu de la religion, de la mythologie et du mode de vie à cette époque.Ensuite, le bateau naviguera vers Kôm Ombo, où vous explorerez un autre temple étonnant dédié aux dieux crocodiles locaux "Sobek" et "Horus l'Ancien". Pour cette raison, le temple a une double conception, ce qui signifie qu'il y a des cours, des sanctuaires et des salles dupliquées pour deux sortes de dieux. Cela rend le temple très unique dans la région. En plus, il y a aussi le petit musée du crocodile. Ici, vous trouverez une collection de crocodiles momifiés qui parcouraient les rives du Nil de Kôm Ombo.Le troisième et dernier jour, vous arriverez à Assouan. Vous avez généralement la possibilité de sortir en excursion d'une journée à Abou Simbel tôt le matin, ou de prendre votre temps pour vous balader à Assouan toute la journée. Si vous optez pour la première proposition, sachez que le site se trouve à trois heures et demie de route d'Assouan et près de la frontière soudanaise.Creusé dans la montagne entre 1274 et 1244 avant J.-C., le complexe est vraiment impressionnant. Les quatre statues colossales qui font face au temple sont gigantesques et constituent un cadre magnifique. Le temple lui-même était dédié à Ramsès II, souvent qualifié du pharaon le plus grand, le plus célèbre et le plus puissant de l'Égypte ancienne. Il y a un deuxième temple, dédié à la reine Néfertari, l'épouse préférée de Ramsès II. Si vous souhaitez passer quelques jours de plus dans les environs, il est vivement recommandé de les passer à Assouan. C’est une ville détendue et conviviale, entourée de magnifiques paysages du Nil et d'immenses dunes de sable. C'est un endroit idéal pour vous initier aux différentes cultures nubiennes, parcourir les nombreuses îles et admirer le magnifique coucher de soleil.