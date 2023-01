Quelle offre choisir pour une croisière pas chère ?

En voilà un choix à faire, tout aussi important que le reste : à qui faire confiance parmi les compagnies spécialisées en croisières ? En réservant une croisière, vous allez tomber sur plus d’une référence en la matière : MSC croisières, Caribbean World, Costa Diadema… Focus sur les principaux spécialistes du domaine.Opérant depuis plus de 70 ans, Costa croisières est le plus grand opérateur touristique d’Italie. Cette compagnie est un des leaders mondiaux de ce secteur, avec une flotte de 103 navires et une capacité totale de plus de 76 000 lits.Elle a été la première à concevoir un navire spécialement dédié aux croisières, en 1957. Costa croisières vise la majorité des destinations mondiales de croisières, avec des navires dotés de tout le confort nécessaire au bien-être de ses clients : spa, cinémas, piscines, salles de sport, esthétique et bien-être… Tout ce qu’il faut pour une croisière de rêves.Basée à Genève, en Suisse, MSC Croisières fait partie du groupe MSC (Mediterranean Shipping Company), qui existe depuis 1970. La compagnie exploite plus de 730 navires, empruntant plus de 260 itinéraires à travers 155 pays. Véritable référence en organisation de croisières, MSC compte sur une flotte moderne et équipée des dernières technologies écologiques. Elle est également la compagnie de croisières à la croissance la plus importante.Seule compagnie de notre sélection à ne pas élire domicile en Europe, la Royal Caribbean n’a rien à envier à ses confrères du vieux continent. Cette firme made in USA peut se targuer de posséder les cinq plus gros navires de croisières au monde : Le Wonder of the seas, L’Harmony of the seas, Le Symphony of the Seas, L’Allure of the Seas et L’Oasis of the Seas. Elle se distingue aussi par des circuits de croisières inédits comme l’Alaska, les Bermudes, le Panama… Les attractions à bord des bateaux sont à couper le souffle, ce qui en fait de véritables parcs d’attractions flottants.Dotée de 18 navires des plus modernes, la Norwegian Cruise Line a fait du luxe et de la détente sa marque de fabrique. La firme propose des divertissements inédits à bord de ses paquebots (karting, laser game, parcs aquatiques, bowling…) ainsi que des durées de séjours très flexibles (de 3 à 21 jours).Un service VIP est également au menu pour ceux qui veulent bien en payer le prix, comprenant un service personnalisé et l’accès à des espaces réservés : piscine, solarium, bains à remous, salle de fitness, restaurant…