Le tour du monde 2024 avec Costa croisières prendra comme points de départ et d’arrivée la ville de Marseille en France. Il s’étalera sur 115 jours avec cinq grandes étapesDépart en douceur pour votre tour du monde avec Costa croisière, en parcourant la Méditerranée avec ses villes qui se ressemblent tant, mais qui sont si différentes. Dégustez un petit pastis en plein air à Marseille avant d’embarquer et hop, votre croisière de rêve commence.Vous rallierez Barcelone en passant par les îles du Frioul. Sur place, plusieurs attractions vous attendent. Une halte catalane qui sera certes, express, mais profonde et intense en goûts et en couleurs. À partir de cette destination, votre voyage se poursuivra pour arriver à Casablanca où vous attendent une richesse culturelle et une ambiance unique : architecture, art, déco, cafés branchés et un patrimoine culturel riche en histoire. Tout a été pensé pour vous préparer à la suite de votre voyage autour du monde.Votre première escale en Atlantique sera dans la ville de Tenerife aux Canaris, un archipel espagnol unique aux portes de l’Atlantique. Vous aurez l’occasion de contempler le baroque canarien à l’église San Francisco et de découvrir le Museo De Esculturas al Aire Libre.Au douzième jour de votre tour du monde, vous vous approcherez des tropiques en accostant à la Barbade, une petite île se situant à la limite de l’arc antillais.Après trois jours de navigation, vous accosterez à Carthagène pour une escale de dix jours. Cette terre se trouvant à la jonction des Caraïbes, des Andes et de l’océan pacifique saura vous plaire. La Colombie offre, en effet, à ses visiteurs à cette époque de l’année, un paysage unique.Le 16e jour de votre croisière marquera votre arrivée au Canal du Panama , vous passerez de l’Atlantique au Pacifique. Vous serez au port de Colon, ville entièrement construite par les Américains en 1850.Le pacifique est immense, Costa vous donne l’occasion de faire sa traversée et de faire le tour des mystères dont il regorge.Votre voyage sur le plus grand océan au monde commencera en Amérique du Sud au niveau du canal du Panama, l’une des plus grandes et importantes réalisations humaines. C’est la huitième merveille du monde qui coupe l’Amérique en deux.Après deux jours en mer, vous serez en Équateur, un pays qui porte bien son nom. Vous ferez une escale dans la ville de Manta où baignade et culture s’entremêlent. De l’Équateur, vous serez dirigé au Pérou. Au 23e jour de votre voyage, vous accosterez à El Callao pour une halte de douze heures. C'est le principal port au Pérou d’autant que la ville donne directement sur la capitale Lima.Au 25e jour de votre croisière, vous vous retrouverez à Arica, dans le nord du Chili. Vous aurez, ainsi, l’occasion de découvrir la province la plus aride du monde. Trois à quatre jours après, vous arriverez à la capitale du Chili, Santiago, l’une des plus belles villes d’Amérique du Sud. Au total, vous aurez douze heures d’escale dans votre dernière étape sud-américaine.Toujours au Chili, mais très loin du continent, au 34 ou 35e jour, découvrez l’île de Pâques qui pointe le sud-est du triangle polynésien, avec ses célèbres Moai qui regardent toujours vers l’océan. Ce sera peut-être le lieu le plus mythique de votre croisière.Au 41e jour de votre voyage, vous serez au cœur de la Polynésie. Papeete est, en effet, la capitale de la Polynésie française et de l’île de Tahiti. Une île à la beauté exceptionnelle avec un paysage de carte postale.De Tahiti à Bora-Bora, Costa vous fera rêver. Au 42e jour, vous accosterez à la Perle du Pacifique, Bora-Bora. Ciel bleu, mer verte et sable blanc, il s’agit du paysage qui meublera votre voyage.Au premier mars, ce sera votre 50e jour en Mer. Ce sera également la fin de votre aventure polynésienne. Vous accosterez à Wellington pour une halte de dix heures.Au total vous aurez à passer deux jours en Nouvelle-Zélande, le premier à Wellington et le deuxième à Christchurch. Cette ville se distingue par une décoration des commerces et une atmosphère caractéristique. D’autant que de nombreuses excursions dans les magnifiques terres néo-zélandaises sont possibles.Jour 56, bienvenue en AustralieAu 56e jour vous arriverez en Tasmanie. Vous prendrez ensuite le large pour rallier Sydney et son opéra, situé à proximité du port d’accostage. Toujours en Australie, au 62e jour vous serez à Brisbane pour une escale de onze heures. Vous aurez l’occasion de croiser quelques Koalas dans le Queensland.Vous arriverez au 65e jour à Cairns, dernière ville australienne de votre croisière. Elle est célèbre pour ses incroyables excursions en plongée sous-marine. Après plus d’une semaine de navigation dans les eaux australiennes, vous mettrez le cap sur la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Vous accosterez le 19 mars à Rabaul.Cap sur le Japon pour arriver au 74e jour à Osaka. Vous découvrirez alors un paysage et un environnement plus moderne. Osaka marque le début de votre voyage aux portes de la mer de Chine. Vous visiterez également Nagasaki au sud du Japon avant de rallier la ville coréenne de Busan.À partir de la Corée, vous prendrez la direction de Taïwan. Vous aurez ainsi l’occasion de visiter Keelung, ses temples traditionnels chinois et ses sources thermales. La ville se caractérise également par un paysage montagneux unique.Au 83e jour vous accosterez à Hong Kong avant de prendre la direction de Da Nang au Vietnam. Il s'agit de l’une des villes au patrimoine archéologique riche et surprenant dans le sud du Pacifique.Toujours au Vietnam, vous ferez escale au 87e jour à Phu My. Après un petit détour par la Cité-État moderne de Singapour, vous rallierez votre dernière escale dans le Pacifique, la Malaisie. Bouddhisme, spiritualité, exotisme et urbanisme, tout se mélange très bien dans ce pays.Changement d’ambiance au 95e jour de votre croisière Costa : découvrez le Sri Lanka et sa célèbre capitale Colombo située au centre de l’océan Indien. Vous aurez l’occasion d’avoir plus de proximité avec le culte de Bouddha.De Colombo à Mormugao, au 97e jour, vous aurez un rendez-vous avec votre première ville indienne. Après, vous découvrirez Bombay, ville la plus peuplée de la péninsule indienne et une mégalopole riche en couleur, à l'image de son patrimoine et de sa population.Bombay donne directement sur la mer d’Arabie. Il s'agit de la première escale de votre voyage dans le monde arabe. Vous accosterez dans le port de Salalah, capitale de la province de Dhofar dans le Sultanat d’Oman. Trésors historiques et archéologiques et plage de sable blanc seront au rendez-vous.Dernière ville où vous accosterez dans l’océan Indien, Aqaba en Jordanie. Le port de cette ville permet d’avoir un accès facile à la cité perdue de Pétra, un trésor historique de l’humanité qui n’a pas fini de révéler tous ses secrets.Au 111e jour de votre croisière, vous serez de retour en Méditerranée. Vous accosterez à Athènes et ses ruelles étroites témoignant de son histoire remontant à l’antiquité. La ville regorge de trésors historiques classés au patrimoine mondial de l’UNESCO. Tout a été mis en place pour bien accueillir les touristes et les divertir.À partir d’Athènes, après deux jours de navigation, vous atteindrez Naples. Il s'agit de l’une des plus belles villes d’Italie, le reflet de toutes les cultures méditerranéennes. De la mystérieuse statue du Christ voilé au Vésuve qui surplombe la ville, ne ratez aucune des nombreuses merveilles napolitaines.Au 115e et dernier jour de votre croisière, vous serez de retour à Marseille, au marché traditionnel, au pastis et au vieux port. N’hésitez pas à profiter jusqu’au bout de votre croisière Costa. Vous venez de réaliser l’impensable ou l’inimaginable pour certains. Vous méritez votre repos de voyageur.