Voyage au Panama, ce qu’il faut savoir

Durant votre voyage au Panama, vous aurez l'occasion de découvrir plusieurs lieux d'intérêt et de vivre des expériences insolites.



● Découvrir le canal de Panama et son bassin : où le Pacifique rencontre les Caraïbes



Le Canal de Panama a la particularité de relier l'océan Atlantique et l'océan Pacifique à la mer des Caraïbes. Il a une longueur de 79,6 km. Sa profondeur est de 13 mètres avec une largeur moyenne de 152 mètres. Chaque année, il accueille près de 14 000 bateaux.



L'idée originelle de la construction du canal remonte au XVIe siècle à l'époque de Charles Quint. Près de 300 ans plus tard, la société civile internationale prend en charge le projet. Au sein de cet organisme on retrouve Ferdinand de Lesseps, l'entrepreneur qui a dirigé le projet du canal de Suez. Il a voulu reproduire le même exploit. Or, son passage à New York lui a fait découvrir l'opposition de la politique américaine à une intervention étrangère en Amérique. C'est ainsi qu'en 1880, la Compagnie universelle du canal interocéanique est fondée.



L'illustre Gustave Eiffel intervient sur le projet suite à quelques difficultés techniques. Or, les soucis de Lesseps ne sont pas finis puisqu'il fait l'objet d'un procès pour fraude et sera condamné, mettant un terme au projet français lequel est repris, sur plans (dont ceux d’Eiffel qui dessina les jeux d’écluses) par les Etats-Unis. Finalement, le projet de construction du canal s'achèvera en 1914. Au fil des années, la zone du canal est devenue très animée étant donné les nombreux navires de croisière.



● Déguster le luxueux café Geisha



Voyager au Panama c'est aussi avoir l'occasion de déguster un délice incroyable : le café Geisha. La revue Coffee Review lui attribue la note de 98 / 100. Bien que l'on retrouve une culture de Geisha dans les pays voisins comme le Brésil et la Colombie, la qualité du Geisha du Panama reste sans pareille du fait des conditions climatiques exceptionnelles de son site naturel de production (au pied du Volcan Baru, dans la province de Chiriqui). Ce breuvage tant convoité a la particularité d'être le café le plus cher de la planète. Vous pouvez payer jusqu'à 2,25 dollars pour un gramme. Êtes-vous tenté par cet investissement pour le goût ?