Tenerife : une île aux nombreux attraits

Lovée entre montagnes et mer, l'île de Tenerife est à découvrir pendant tous les mois de l'année. En effet, elle se distingue par un temps modéré. Ainsi, le climat est chaud et bien ensoleillé en été. Même en hiver, il est doux et le soleil est présent. De ce fait, il n'y a pas de basse saison pour cette destination. Par conséquent, c'est à vous de décider de votre départ à Tenerife. Tout dépend de vos attentes et de ce que vous comptez y faire et voir.Si vous êtes en plein hiver et que vous avez envie d'une parenthèse au chaud, Tenerife est la destination qu'il vous faut. Entre décembre et mars, vous pouvez profiter des vagues sur cette île si vous êtes un grand passionné de surf.Pendant le reste de l'année, vous pouvez profiter des séances de farniente sous son magnifique soleil. La météo serait au top en juillet et en août. De ce fait, il est possible de pratiquer plusieurs passions telles que la plongée sous-marine ou le snorkeling. Pendant cette période, les vacanciers peuvent profiter d'un grand soleil, d'un ciel bleu et d'une eau très agréable. En mai-juin et octobre-novembre, vous pouvez opter pour des randonnées en montagne ou une visite au volcan del Teide. Faites attention car les températures peuvent chuter. De ce fait, préparez de quoi vous couvrir.D'une façon générale, les villes de Tenerife qui présentent le meilleur climat sont Playa de las Américas, Los Gigantes, Puerto de la Cruz.