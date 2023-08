Séville, la Perle de l’Andalousie au coeur de l’Espagne

, dans sa version espagnole moderne, est une ville aux mille facettes que vous devez découvrir lors de votre voyage en Espagne . La richesse et la diversité de son histoire ont laissé un patrimoine unique aux influences multiples.Monument central de la ville autour duquel s’est déployée toute la culture locale,est le monument principal de la ville, et un véritable incontournable à découvrir. Il s’agit de la troisième plus grande église du monde et la plus grande cathédrale gothique. Elle a été construite sur le site d'une ancienne mosquée almohade, et le minaret original, appelé la, reste intact. Grimpez les 34 étages de la tour à votre rythme pour obtenir le panorama le plus exceptionnel de la ville. A l’intérieur de la cathédrale, se trouve le tombeau démentiel de l’explorateur le plus célèbre du monde :Un tombeau qui vous ôtera les mots de la bouche par sa taille, son élégance et sa puissance.A deux pas de la cathédrale se dresse un monument aux influences mauresques affirmées :. Ceconstruit par les Omeyyades d’Espagne fut modifié à de nombreuses reprises au fur et à mesure des générations et des religions pour offrir de nos jours un bâtiment exceptionnel à l’architecture unique. Les différentes salles et les patios permettent aux visiteurs de profiter d’un, tandis que lesvous emportent à une époque passée avec leurs immenses palmiers, leurs orangers et leurs fontaines créant un véritable oasis de fraîcheur.Au cours de votre visite, les promenades, les calèches de la ville et les multiples guides vous mèneront tout naturellement à la, l’un des endroits les plus majestueux de la ville. Construite pour l, la Plaza de España est un exemple impressionnant de l'architecture néo-Renaissance. Elle est célèbre pour son demi-cercle de bâtiments, son canal, et ses ponts. C’est également un point de rencontre et d’expression culturelle sur lequel vous retrouverez régulièrement des spectacles de flamenco et des séances photos. Les lumières y sont absolument exceptionnelles à l’aube et au coucher du soleil, c’est l'endroit parfait pour réapprendre à profiter du moment présent.Leregroupe de nombreux incontournables que vous ne pouvez absolument pas manquer.