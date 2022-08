Séville, capitale du flamenco, se prépare pour sa biennale

Séville, le berceau, entend bien rester capitale mondiale du Flamenco. Ainsi depuis 1980, la ville invite les aficionados du monde entier pour sa biennale.



La XXIIe édition se tiendra du 8 septembre au 1er octobre 2022 (depuis 2015 elle est complétée, les années impaires, par « septiembre el flamenco »).



« A la biennale 2022, nous sommes conscients que les moments de crise qui marquent une époque sont ceux qui finissent par se révéler fondamentaux pour le développement des histoires des arts », commente Chema Blanc, le directeur, en précisant : « Pour cette raison, il a semblé nécessaire de faire de l’événement le contexte et l’espace le plus important de la ville en terme de liberté et de création ».



Ce rendez-vous associe des concours de flamenco avec différentes représentations, tant de chants que de danses. La sélection et la programmation ont été réalisées par une commission artistique et un conseil de dix experts.



Tout au long de la biennale, ce consortium donnera son avis sur les activités parallèles : cours, conférences, débats, séminaires.