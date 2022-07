Les incontournables en Andalousie

Située entre Almería et Gibraltar, cette ville andalouse est une belle station balnéaire idéale pour les amateurs des plages et du soleil. Par ailleurs, elle possède aussi plusieurs centres historiques et culturels qui valent bien le détour. À titre d'exemple, on peut évoquer le musée Picasso. C'est la maison natale de cet artiste qui vous dévoile tous les secrets de sa vie, de ses œuvres et de ses objets personnels.Vous souhaitez profiter d'un panorama splendide sur toute la ville et bien découvrir son port ? Vous devez alors vous rendre aux murailles d'Alcazaba, la fameuse forteresse de Malaga. Dans les alentours de cette ville, vous pouvez vivre une expérience pleine de sensations fortes sur l'un des sites naturels les plus spectaculaires au monde : le chemin « El Caminito del Rey ». Entièrement rénové en 2015, ce sentier de randonnée était, auparavant, parmi les circuits les plus dangereux au monde.