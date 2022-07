Le sud de la péninsule ibérique bénéficie d’un temps clément avec 3 000 heures d’ensoleillement par an.Le climat est de type méditerranéen et est généralement assez doux quelle que soit la saison. Ainsi, en hiver, il ne fait pas très froid. Il peut même y avoir des périodes très ensoleillées avec des températures dépassant les 20 degrés. Mais il est aussi possible d’avoir des journées où il vente très fort et où les précipitations sont assez importantes. Ceci est lié, en principe, à une forte dépression Atlantique.Le printemps malaguène est variable. Vous pouvez y assister à quelques pluies comme vous pouvez profiter de journées déjà bien chaudes annonciatrices de l’été. Ce dernier est agréable, même si, parfois, sa chaleur peut devenir intolérable lorsque le Terral commence à souffler.Enfin, la météo automnale commencera par des moments assez lourds pour passer par des périodes plus douces. La saison se finira par de grosses averses à certains moments.Les températures de la ville andalouse varient entre 15 et 31 degrés tout au long de l’année. Ainsi, il y fait pratiquement toujours assez bon. Mais vu la météo au fil des saisons, et si vous désirez profiter du soleil sans être gêné par les précipitations, nous vous recommandons vivement d’organiser votre séjour en Andalousie entre avril et octobre.Et si vous voulez absolument profiter de la plage, optez plutôt pour juin, juillet, août et septembre. C’est aussi le moment idéal pour faire de la plongée, si vous êtes un passionné des fonds marins.Si vous allez partir à Malaga en fin d’année et que vous avez vraiment envie de baignade, sachez que la température extérieure se situera entre 12.4 et 16.5 degrés. Quant à celle de l’eau, elle variera, à ce moment-là, entre 15.7 et 17.7° degrés. Le temps vous paraîtra pourtant ensoleillé et le ciel dégagé. Mais le vent soufflera à 12 km à l’heure et la mer sera, alors, bien froide.Vous pourrez bien sûr vous baigner, même si vous êtes frileux. Mais vous devrez vous équiper d’une combinaison intégrale de nage. Cela vous protégera du froid. Vous pourrez ainsi profiter amplement de votre voyage, et ce, sans être dérangé par une foule de baigneurs. En effet, il faut se le dire, rares sont les personnes qui tenteront cette expérience en décembre.