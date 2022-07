Marbella : une station balnéaire pas comme les autres

Vous pouvez partir à Marbella, peu importe la période de l'année. Néanmoins, si vous voulez profiter de la mer et des activités nautiques, on vous recommande d'y aller durant l'été.De plus, les mois les plus chauds sont : juillet et août, sachant que janvier et mars sont considérés comme les plus froids. Aussi, préférez une petite escapade entre juillet et septembre pour profiter pleinement du climat méditerranéen et des baignades.