Vacances d'été en Espagne : les villes et sites incontournables

Lors de votre voyage en Espagne pendant la saison estivale, ne manquez pas de vous rendre à ces lieux, très prisés par les visiteurs du pays.Située au sud de Barcelone, la Costa Dorada ou la côte d’or procure aux vacanciers des kilomètres de plages méditerranéennes. Vous pouvez réserver votre place sur l’une des croisières pour contempler de près la splendeur de ses eaux.Toujours en Catalogne, la Costa Brava se démarque par le charme de ses plages situées à proximité de la frontière française. Elle est idéale pour ceux qui veulent passer un week-end en toute tranquillité.Il s’agit de l’un des endroits les plus visités dans le Pays basque. La Concha et la Playa de Ondarreta sont les plages de la mer Cantabrique les plus convoitées par les touristes en été.Composée essentiellement d’une basilique et d’une bibliothèque qui préserve plus de 300 000 titres, l’Abbaye Santa Maria de Montserrat offre à ses visiteurs une vue imprenable sur la vallée. Construit en 888, ce site est l’un des endroits les plus populaires en Catalogne.Accessible à 50 kilomètres de Málaga, El Torcal d’Antequera est un vaste terrain formé de calcaires sous l’effet de l'érosion. Très convoité par les randonneurs, ce circuit vous promet une véritable escapade en pleine nature.Il s'agit d’un quartier qui garde encore les vestiges de l'époque médiévale. Cette cité madrilène a résisté aux aléas du temps. Elle vous propulse ainsi dans la splendeur d’une époque révolue, à travers ses nombreux remparts. Rappelons que la cité est classée par l’Unesco en raison de sa valeur universelle.Majorque met à la disposition de ses visiteurs plus de 550 kilomètres de côtes et plus 345 plages prêtes à accueillir les vacanciers du monde entier. Elle est l’une des îles les plus visitées de l’archipel des Baléares, et se veut aujourd'hui une adresse de prédilection pour les touristes en été.Tenerife profite d’un emplacement stratégique qui procure à ses visiteurs une conjonction rare de paysages naturels. On y retrouve les plages et les montagnes qui forment un cadre idyllique pour accueillir les vacanciers. Cette île est également équipée d’une solide infrastructure qui fait d’elle l’une des plus grandes attractions touristiques dans le pays.L'île de Minorque a su profiter de la notoriété de ses voisines Majorque et Ibiza pour devenir l’un des lieux appréciés par les vacanciers. Doté de plusieurs plages aux dunes de sable, l’endroit connaît plusieurs réservations pendant la période de l'été.