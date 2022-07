Pour les adeptes du Roadtrip, l'Espagne est une destination de rêve. El pais est notamment connu pour ses routes d'Andalousie. Partez à l'exploration du meilleur du patrimoine civilisationnel et culturel d'Espagne à travers de palpitants Road trips. Voici notre sélection.Ce circuit vous permettra d'explorer les provinces de Cadix et de Malaga. Vous passerez aussi par les Villages Blancs. La naissance de ces cités est due à une ancienne coutume espagnole. Elle consistait à blanchir les maisons afin de limiter l'impact de la chaleur intense de la région.Certains villages se trouvent sur les collines, d'autres sont plutôt situés sur des flancs escarpés. Au total, la route des Villages Blancs d'Andalousie s'étend sur 200 km.A travers ce parcours, vous passerez par la célèbre Serra de Tramuntana. C'est un magnifique site inscrit au Patrimoine Mondial de l'Humanité depuis 2011. Il se situe à une altitude de 1436 mètres.Très sinueuse, cette route est plutôt destinée aux roadtrippers expérimentés. Mais la beauté des paysages vous fera vite oublier ces difficultés. Partez à la découverte des magnifiques belvédères et miradors de la Méditerranée. Arrivé au Nord, vous serez accueilli par Delà et ses anciennes maisons de caractère, construites en pierre. De nombreuses autres surprises vous attendent…Le saviez-vous ? Un parcours de Road trip a été dédié au plus célèbre roman espagnol du mythique Cervantes. Le circuit se trouve dans la région de Castille-La Manche. Vous serez amené à suivre le chemin de Don Quichotte. Vous passerez alors par 13 villes en l'espace d'une semaine.La première étape se trouve à Alcalà de Henares : une magnifique commune qui fait partie du Patrimoine Mondial de l'UNESCO. D'ailleurs, c'est le lieu de naissance de l'écrivain. Vous passerez également par Madrid, la région de Tolède, Consuerga, Campo de Criptana…Partez, à travers ce circuit de 4 itinéraires, à la découverte du royaume de Navarre. Situé au Nord de l'Espagne, il abrite de nombreux châteaux et forteresses qui servaient à la défense du pays. Vous visiterez, au moins, 19 lieux stratégiques de cet ancien royaume fortifié, et c'est sans compter les magnifiques paysages environnants.Passant par La Laguna et Santiago Del Teide, ce circuit d'une centaine de kilomètres, vous permet de traverser le cœur de Tenerife. C'est le meilleur moyen de contempler la beauté des paysages volcaniques des Îles Canaries. Vous verrez alors d'impressionnants sites comme le volcan du Teide avec ses 3 718 mètres d'altitude, ainsi que de majestueux canyons.Cette route relie Gijon et Séville. Elle permet de parcourir l'Ouest de l'Espagne, et ce à travers la célèbre Route de l'Argent (Via de la Plata). Au total, vous allez devoir faire près de 800 km. L'objectif est de traverser une ancienne voie romaine. Vallées et montagnes seront vos compagnons de route.La Route du Califat en AndalousieCette route vous propose de revisiter l'histoire de l'Andalousie, lorsqu'elle faisait partie de l'Empire Ottoman entre le VIIIe et le XVe siècle. L'Islam des lumières a laissé une empreinte remarquable dans la région, aussi bien au niveau culturel et architectural, que scientifique.Aussi, la Route du Califat représente une occasion de redécouvrir ce magnifique héritage. Vous passerez, notamment, par le centre historique de Cordoue. Vous y verrez alors la Mosquée-Cathédrale qui a été construite au VIIIe siècle. Et c'est sans oublier la Medina Azahara.Vous partirez ensuite à l'Est, où vous passerez par d'imposantes forteresses, comme celle de Castro del Rio, d'Espejo ou de Baena. Ce sera aussi l'occasion de visiter le Parc naturel des sierras de Cazorla.