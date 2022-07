Carte Espagne : Découvrez la géographie espagnole

Si vous regardez la carte de l'Espagne, vous pouvez voir que ce pays fait face à la mer Méditerranée au sud, mais également à l'est. D'un autre côté, il borde Gibraltar, un petit territoire britannique au sud, et le détroit du même nom qui sépare le continent européen de l'Afrique. Au nord du pays, les Pyrénées forment une frontière naturelle avec la France, l'Andorre et le golfe de Gascogne.La carte de l'Espagne montre également que le Portugal et l'océan Atlantique sont respectivement à l'ouest et au nord-ouest du pays. Le territoire espagnol comprend également les îles Baléares en mer Méditerranée, les îles Canaries dans l'océan Atlantique (plus précisément au large de l'Afrique) et deux villes autonomes d'Afrique du Nord bordant le Maroc, Ceuta et Melilla.