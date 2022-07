Que visiter à Madrid ?

Madrid, berceau des plus grands maîtres espagnols, est réputée dans le monde entier pour la richesse de ses collections. La ville a même un Paseo del Arte (Promenade de l'Art) qui abrite 3 des plus grands musées du monde. Pensez à réserver un coupe-file et profitez des journées gratuites.L'espace à quelques dizaines de mètres du Jardin Botanique Royal vaut déjà le détour pour son imposant bâtiment. Mais c'est son impressionnante collection d'œuvres de peintres européens (XIVe au XIXe) qui attire les visiteurs. Le musée abrite des tableaux des plus grands maîtres (Goya, Vélasquez, Bosch…) ainsi que plus de 6400 dessins et 3000 estampes.Ce musée prestigieux est célèbre avant tout pour l'œuvre monumentale mondialement connue qu'il abrite, Guernica de Picasso. Le centre détient une collection d'œuvres de 1881 à 2021 des plus grands artistes espagnols et internationaux et ses expositions temporaires sont remarquables.Le bâtiment entouré d'un parc ombragé et de jardins cache des merveilles derrière sa façade orangée. Le musée abrite près de 1000 tableaux du XIIIe au XXe siècle. Monet, Degas, Van Gogh, Gauguin, Caravaggio, Rembrandt, Morisot, O'Keeffe… dont certains de la collection Carmen Thyssen-Bornemisza.