Drapeau de l'Espagne : son histoire, sa signification

Avant de voir la signification des couleurs rouge et jaune et des symboles du drapeau espagnol, faisons un peu d’histoire. L'actuel exemplaire a été conçu sur la base de l'étendard de 1785. Il y a juste le dessin qui a été adopté entre 1931 et 1939 pendant la Deuxième République.À l'ère du Royaume d'Espagne - dès 1700 -, un décret du roi Charles III de Bourbon a instauré l'obligation de déployer le drapeau espagnol, avec un pavillon et une flamme jaunes et rouges. Il renvoyait vers les bateaux et les navires de l'Armada, la marine espagnole. Celle-ci employait un drapeau blanc, ce qui était très semblable à ce que portaient les rois de Naples, de Sicile et de France. Alors pour éviter toute confusion, Charles III a décidé d'employer les couleurs que l’on connaît aujourd'hui du drapeau espagnol.