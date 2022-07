Découvrez la météo en Espagne mois par mois

Durant le mois de janvier, les températures moyennes sont comprises entre 7 et 14 degrés. Toutefois, selon les années, le mercure peut atteindre les -2 degrés.



Durant les hivers les plus doux, il pourrait même afficher 22 degrés. Pour sa part, en janvier, la température de l'eau est comprise entre 12,6 et 16,9 degrés.