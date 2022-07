Barcelone : Les raisons de son succès touristique

Plusieurs facteurs font de Barcelone aujourd'hui l’une des destinations les plus appréciées par les touristes.Barcelone est l’une des destinations qui se démarque par un climat paisible qui attire les touristes tout au long de l’année. Dans cette ville, la saison chaude commence le 22 juin et se termine le 17 septembre. Elle dure ainsi environ trois mois. Durant cet intervalle temporel, les températures peuvent atteindre les 28 °C au maximum et 20 °C au minimum. Pour profiter de ce climat agréable, nous vous recommandons de visiter la ville en août, le mois le plus chaud de l’année.Barcelone connaît également une saison fraîche qui dure à peu près 4 mois (de novembre à Mars) , pendant laquelle les températures ne dépassent pas les 16 °C.Barcelone est une ville capable d'accueillir un grand flux de touristes. Pour y parvenir, il fallait employer les grands moyens.L'aéroport Josep Tarradellas Barcelone El Prat se présente comme l’un des établissements les plus importants de ce dispositif. Il est classé comme étant le deuxième plus grand terminal du pays après celui de Madrid. Cette grande capacité d'accueil facilite l'accès à la ville.Le fait que Barcelone soit l'une des plus grandes attractions touristiques du globe a encouragé les entrepreneurs à investir dans ce domaine en créant plusieurs chaînes hôtelières, des grandes discothèques et des restaurants de renommée mondiale.Tous les éléments sont ainsi réunis pour héberger un nombre considérable de vacanciers pendant les quatre saisons.Barcelone était le théâtre de plusieurs querelles qui ont marqué l’histoire du pays. Du Moyen ge à la guerre civile espagnole, la ville avait toujours une grande valeur qui suscitait parfois les convoitises. Elle hérite aujourd'hui de nombreux sites qui fascinent ses visiteurs. En effet, elle se démarque de plusieurs autres destinations touristiques par son rayonnement culturel mondial. Outre ses plages et ses hôtels en bord de mer, la capitale catalane abrite un grand nombre de musées, de théâtres et de monuments historiques. Par ailleurs, elle est réputée à l'international par ses festivals de musique et de cinéma qui attirent les plus grands artistes du monde.Les plages de Barcelone font rêver la totalité des vacanciers, notamment en été. De ce fait, il est quasiment impossible de quitter la ville sans visiter les quatre plages suivantes :● La plage Nova Icaria● La plage del Bogatell● La plage de la Mar Bella● La plage de la Barceloneta● Les établissements en bord de mer peuvent vous garantir un séjour de rêve et vous permettre de profiter de vos vacances dans les meilleures conditions.La gastronomie catalane est l’une des cuisines méditerranéennes les plus appréciées par les touristes. Cet art culinaire se base essentiellement sur les matières premières issues du terroir de la région, à l’exemple de l’huile d'olive, des fruits de mer, des légumes et fruits frais.Les fanatiques du FC Barcelone ne peuvent pas rater l’occasion de visiter les locaux de leur équipe de cœur, à savoir le stade du camp nou. Cette ferveur contribue à booster le tourisme dans la ville catalane.