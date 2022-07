Ibiza ou la Mecque des fêtards

C'est un climat 100 % méditerranéen qui caractérise Ibiza. Il est donc doux et sec. La ville bénéficie aussi d'un très bon ensoleillement toute l'année. Comme les autres îles Pityuses, Ibiza possède un climat parfois aride. On y distingue deux saisons : un été sec et chaud et un hiver légèrement pluvieux et doux.C'est entre juin et septembre qu'il fait le plus chaud. De fait, la température peut atteindre les 30 degrés. En revanche, en mai et en octobre, le temps devient un peu plus agréable avec une température avoisinant les 20 degrés. Il fait beaucoup plus froid entre novembre et avril : entre 8 et 20 degrés.