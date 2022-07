Benidorm : une destination populaire sur la Costa Blanca

Riche est l'histoire de Benidorm. C'est aussi une ville où vous pouvez faire beaucoup de choses entre les fêtes et les visites des sites incontournables.Ces fêtes sont organisées dans toute l’Espagne. Moros y Cristianos est une façon de commémorer la Reconquête de la péninsule Ibérique à l'issue des affrontements du Moyen- ge. Les festivités sont divisées en plusieurs épisodes, comme les Entradas (entrées) ou les Embajadas (Ambassades). Chaque localité en Espagne célèbre Moros y Cristianos à sa façon.Terra Natura est un vaste parc zoologique géré par le groupe Fuertes. Se trouvant à une petite trentaine de minutes du centre de Benidorm, le site abrite plus de 200 espèces animales. Les billets d'entrée sont proposés à partir de 21 euros seulement.C'est un autre parc naturel que vous devez absolument visiter lorsque vous serez à Benidorm. Tout près de ce site qui s'étend sur plus de 5 600 hectares, vous verrez des falaises de 300 mètres de hauteur. En fait, il s'agit du plus vaste parc maritime terrestre de la communauté de Valence. Il n'est pas loin de la Méditerranée.Une randonnée est la meilleure façon d'explorer cette belle merveille de la nature. D'ailleurs, plusieurs routes ont spécialement été aménagées pour permettre aux randonneurs d'en profiter.C'est l'une des somptueuses montagnes de Benidorm. Le Puig Campana affiche une fière allure avec ses 1 406 mètres d'altitude.Difficile de vous rendre à Benidorm sans visiter ses belles plages et les petites criques. Ces sites s'étendent sur plusieurs kilomètres : plage de Levante, de Poniente, de Mal Pas, de Tio Ximo Cove… Toutes sont propices à la baignade et à la pratique de vos activités nautiques préférées.N'oubliez pas que vous pourrez visiter l'une des stations balnéaires de Benidorm, comme Maria Cristina Beach, l'hôtel RH Princesa & Spa ou le Magic Cristal Park Hotel.On termine en beauté avec une visite de la commune de l'Alfàs del Pi. C'est un autre coin de paradis non loin de Benidorm où vous pourrez visiter parcs, musées, plages… et d'autres surprises !