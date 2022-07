Les îles Canaries : visites et activités incontournables

Entre les étendues de sable gigantesques, les plages somptueuses et la mer à perte de vue, plein d'activités s'offrent à vous aux îles Canaries.Cette croisière est l'occasion de voir des baleines et des dauphins tout en explorant la côte espagnole. Vous pouvez y croiser des rorquals, des baleines-pilotes, etc.Avec cette visite en buggy en plein air, vous pouvez voir les meilleurs endroits de Lanzarote en toute liberté. Partez à la découverte de vastes paysages et des pistes tout-terrain en passant par Puerto del Carmen, Tias, la région viticole de La Giria et le Parc National de Timanfaya.Observez les dauphins et les baleines lors d'une magnifique croisière de Puerto Rico à Grande Canarie. Il est difficile d'avoir une telle occasion en explorant la région en solo.Profitez des paysages merveilleux à bord d'un quad à travers le Parc National du Teide pendant une balade matinale. Vous pouvez également découvrir le Loro Parque au beau milieu du circuit.Il s'agit d'une alternative aventureuse à l'exploration en bus ou en voiture. Plutôt que d'être pris au piège dans un véhicule, naviguez librement à travers les forêts vallonnées et profitez du soleil, de la brise et d'une vue complètement dégagée. Vous pouvez quitter la route goudronnée et en trouver une non goudronnée tout au long du circuit.Sautez sur un buggy pour une aventure hors route et explorez le paysage autour du Parc Naturel de Fataga. Derrière le guide, attrapez la poignée d'un quad qui facilite la navigation sur les routes goudronnées ou non et voyagez dans un convoi.Au lieu de conduire vers la célèbre perspective de Tenerife, souvent bondée, cette expérience de parapente en tandem offre des vues panoramiques qui émerveillent les visiteurs.L'espace naturel de La Gomera est l'essence même de l'île. Découvrez des chemins sans fin, des perspectives éblouissantes et des fermes fascinantes dans la nature bénie.La Gomera compte de nombreux lieux fascinants : un village fabuleux entre des canyons au beau milieu de la nature, un village à l'architecture traditionnelle et rurale, avec des bâtiments historiques d'une grande importance pour le passé de la Colombie.Partez à la découverte des magnifiques paysages de Fuerteventura en 4x4 et profitez des lieux naturels difficiles d'accès à pied ou en bus.Explorez les côtes, les villages, les falaises, les volcans et les plages de l'île en compagnie d'un guide professionnel. Vous pourrez apprécier la flore et la faune de divers terrains et vivre des émotions fortes.Les paysages de l'ouest de Tenerife sont à visiter absolument, mais il est difficile d'y accéder sans être motorisé. Cette visite en bus vous permet de parcourir le Parc National du Teide, découvrir Garachico, contempler le dragonnier et faire une randonnée dans le village de crête de Masca. Vous serez accompagnés par un guide.Faites la découverte de la vie marine et les villes côtières de Fuerteventura lors d'une excursion d'une demi-journée en yacht. Retrouvez les nombreux dauphins, baleines et tortues dans les eaux de l'île, sur la route au départ de Morro Jable.Trouvez des dauphins en liberté et pratiquez du kayak le long de la côte volcanique à côté d'une falaise où vous pourrez profiter d'une baignade avec des tortues dans le sud de Tenerife.Vous disposerez de tout l'équipement nécessaire pour les activités telles que les lunettes de plongée. Vous pouvez choisir parmi les tubes classiques ou essayer le masque de visage intégral.