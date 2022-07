L'île de Lanzarote : Destination idéale pour vos vacances d'été et d'hiver

Grâce à son climat tropical et ses paysages magnifiques, Lanzarote offre plusieurs possibilités d'activités ainsi que de nombreux endroits à visiter sur toute l'année.



Baignade dans La Playa Papagayo



La Playa Papagayo est l'une des plages les plus célèbres de Lanzarote. Située entre deux falaises, cette longue plage de sable vous offre un moment unique de détente et d'évasion.

Dans ce magnifique lieu, vous pouvez nager dans les eaux claires, observer les poissons et contempler le coucher de soleil tous les soirs.



Balade en bateau



Quoi de mieux qu'une balade en bateau pour profiter au maximum de vos vacances sur l'île ! Louez un bateau et admirez les eaux limpides et le panorama à couper le souffle dans des falaises et criques paradisiaques.



Visite du Parc National de Timanfaya



Le Parc National de Timanfaya offre à ses visiteurs des paysages volcaniques fascinants. La visite se fait à travers un voyage en bus avec plusieurs arrêts prévus pour admirer différents points de vue.