Espagne : le padel, sport phare pour séduire les Français

Premier Padel Tour

A1 Padel

Fort de cette popularité, l'Espagne compte parmi les pays qui offrent le plus d'options pour profiter de ce sport toute l'année, avec des terrains de haute qualité, en extérieurs comme intérieurs.De nombreux clubs proposent des cours de perfectionnement pour tous les niveaux et des villes qui accueillent chaque année les tournois des circuits internationaux les plus importants, comme le «» ou le «».Les partenaires de l'Office du tourisme, régions, tour-opérateurs, hôtels, réceptifs étaient présents avec parmi eux, directeur commercial de la prestigieuseen Espagne et Rémi Collat , grand amateur de padel dont l’agence Toupie Bleue qu'il dirige s’est spécialisée dans la commercialisation de séjours sportifs.Cette popularité attire les touristes sportifs, notamment des pays comme la France, qui souhaitent profiter de l’expertise espagnole en matière de padel et des installations de haut niveau.