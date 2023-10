Le salon Pure Spain fait carton plein

À destination des cibles loisirs, voyage d’affaires, MICE, luxe, 14 régions d’Espagne (hôtels, réceptifs, Offices de Tourisme régionaux, musées, parcs d’attraction, compagnies aériennes et ferroviaires…) étaient présentes sur le salon Pure Spain.



Si le cœur de l’évènement était constitué de rendez-vous BtoB entre entreprises françaises et espagnoles, quatre destinations, Majorque, Valence, Ibiza et Salou ont fait sous la forme de conférences une présentation détaillée de leurs atouts et de leurs nouveautés.



« Ces ateliers nous aident beaucoup car la France est notre principal marché » souligne d’ailleurs Hector Maiquez Forcada, vice-président du Bureau du Tourisme à Salou.



Avec beaucoup d’installations dédiées au tourisme sportif, cette station balnéaire située le long de la Costa Daurada compte bien tirer profit de sa présence sur le salon Pure Spain pour attirer des individuels comme des groupes sur le segment loisirs et MICE.



« Nous voulons être davantage connus et aussi informer les professionnels du tourisme qu’il existe désormais un vol direct opéré deux fois par semaine par Vueling entre Paris et le petit aéroport de Reus juste à côté » poursuit Hector Maiquez Forcada.



« Pure Spain prouve qu’il y avait besoin d’un grand évènement propre à l’Espagne », affirme Georges Freiha.



Outre une soirée grandiose à l’ambassade, la particularité de ce salon est qu’il est complété dès le lendemain par une série d’éductours MICE et loisirs, « sur cinq régions, Séville, Cadix, Majorque, Lanzarote et Tenerife, avec à chaque fois dix personnes » précise Maria José Gomez.



Assurément un salon inédit, d’un nouveau genre, qui fera date.